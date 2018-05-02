На КАД в Петербурге и Ленобласти наблюдают нашествие военной техники. Фото

Очевидцы в социальных сетях рассказывают о том, что на КАД в Петербурге наблюдается шествие военной техники от Московского шоссе в сторону Выборгского шоссе. Некоторые из пользователей социальных сетей выражают возмущение этим фактом. Кто-нибудь может объяснить мне — сколько ещё продлятся эти оооооочень дорогостоящие покатушки для бюджета по Москве и Петербургу военной техники, приуроченных к 9 мая?… когда эти деньги наконец догадаются потратить на человеческие условия жизни для ветеранов ВОВ в качестве «подарков» или что-то типа этого для самых дорогих нам людей?… Однако большинство все же поддерживает проведение парада.