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На КАД в Петербурге и Ленобласти наблюдают нашествие военной техники. Фото
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На КАД в Петербурге и Ленобласти наблюдают нашествие военной техники. Фото 

Ivyborg.ru 20 минут назад
Очевидцы в социальных сетях рассказывают о том, что на КАД в Петербурге наблюдается шествие военной техники от Московского шоссе в сторону Выборгского шоссе.
Некоторые из пользователей социальных сетей выражают возмущение этим фактом. Кто-нибудь может объяснить мне — сколько ещё продлятся эти оооооочень дорогостоящие покатушки для бюджета по Москве и Петербургу военной техники, приуроченных к 9 мая?… когда эти деньги наконец догадаются потратить на человеческие условия жизни для ветеранов ВОВ в качестве «подарков» или что-то типа этого для самых дорогих нам людей?…
Однако большинство все же поддерживает проведение парада.
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