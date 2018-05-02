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С плохих новостей начнется рабочая неделя для этих владивостокцев
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С плохих новостей начнется рабочая неделя для этих владивостокцев 

Primpress 33 минуты назад
Фото: Primpress
Рабочая неделя начнется во Владивостоке с отключений электроэнергии и холодной воды, сообщает PRIMPRESS.
Так, с 9:00 до 17:00 без света останутся абоненты по следующим адресам:
50 лет ВЛКСМ ул. 24/1, 26,
Вилкова ул. 20, 3, 5, 7, 9,
Карла Маркса ул. 102, 104, 106, 108, 110, 114, 67, 69, 71, 77, 79,
Лазурная ул. 10, 7,
Некрасовская ул. 48А, 50,
Полуденная ул. 1, 10, 12, 14, 2, 25, 27, 3, 39, 4, 43, 47, 5, 6, 7, 8,
Садгородская ул. 10, 12, 14, 18, 22, 23, 24, 24А.
С 9:00 до 15:00 холодной воды из-за ремонтных работ не будет по адресам:
Амурская, 57, 82, 84. Океанский проспект, 125, 125а.
А с 9:00 до 14:00 без холодной воды останутся два дома:
Тухачевского, 42, 48.
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