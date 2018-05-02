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МФЦ в Дагестане в 2017 году оказали 3 млн услуг
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МФЦ в Дагестане в 2017 году оказали 3 млн услуг 

ТАСС 38 минут назад
МАХАЧКАЛА, 2 мая. /ТАСС/. Многофункциональные центры по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Дагестане в 2017 году оказали населению более 3 млн услуг, что на 60% больше по сравнению с 2016 годом. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе республиканского МФЦ.
"Многофункциональные центры Дагестана за год увеличили количество оказанных госуслуг на 60%. За 12 месяцев прошлого года в филиалах МФЦ республики оказано 3,058 млн государственных и муниципальных услуг", — сказал представитель МФЦ.
По его словам, наибольшее число госуслуг оказано в сфере земельных вопросов — более 345 тыс. В числе наиболее популярных также услуги миграционного характера и социальные — около 280 тыс. и более 125 тыс. соответственно.
"Наибольшее количество услуг оказал МФЦ по Ленинскому району Махачкалы — 225 тыс. Всего за прошедший год в столичные центры госуслуг обратилось более полумиллиона человек", — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что по итогам прошлого года через многофункциональные центры Дагестана было оплачено порядка 130 млн рублей госпошлины, из которых 64 млн поступило в республиканский бюджет.
Республиканская сеть МФЦ Дагестана состоит из 56 центров и 435 структурных подразделений. Через МФЦ населению республики оказывается более 400 видов государственных и муниципальных, доступ к получению которых имеют более 98% жителей региона. Ежедневно многофункциональные центры оказывают населению свыше 12 тыс. услуг. Первый многофункциональный центр по оказанию госуслуг в Дагестане появился семь лет назад.
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