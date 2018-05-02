Престижный труд: студотряды Беларуси открыли новый сезон

Студенческие стройотряды Беларуси открыли очередной сезон. Этим летом будущие экономисты, инженеры и медики познакомятся с рабочими профессиями. Насколько популярно в стране это движение, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Третий трудовой семестр открыли на площади государственного флага. На торжественной церемонии собрались более тысячи бойцов студенческих отрядов. Все они — будущие строители, инженеры, медики — разъедутся по стране. Для них эти трудовые путевки — возможность заработать денег и набраться опыта.

«Это будущие специалисты, будущие руководители. Люди, которые должны пощупать, что такое производство, реальный сектор экономики. И ощутить себя в этой профессии», — отметил министр образования Беларуси Игорь Карпенко

Некоторые за работу принимаются сразу, например, восстанавливают место воинской славы. На Линии Сталина чистят дорожки, сажают деревья, приводят в порядок экспонаты. Работать руками студенты не боятся и считают такой труд престижным.

«Я вижу, что те, кто хочет попасть в студотряды, волнуются, попадут или нет. Потому что попасть в строительный отряд не просто, не каждого берут туда», — сказал участник студотряда Иван Савченко

В этом году студенты также заложили основу для яблоневого сада — высадили 55 деревьев. Столько лет исполнилось студотрядовскому движению в Беларуси. Сорт выбрали символический, называется «Слава победителю».

Студентов ждут не только на историко-культурных объектах. Они отправятся и на крупнейшие стройки страны. Например, атомную электростанцию. Строительные, сельскохозяйственные и сервисные отряды — самые популярные. Будут трудиться не только в Беларуси, часть молодых людей отправятся в Россию Польшу . Большинство приступит к работе после окончания летней сессии.

Студотряды в Беларуси возродили в 2003 году. За это время попробовать себя в разных профессиях смогли около миллиона молодых людей.

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