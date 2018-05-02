Как пытались создать тектоническое оружие 

Угроза возникновения данного оружия пока остается на уровне заявлений — подобные разработки были запрещены ООН.
Что это было бы Как писал в свое время первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук К. В. Сивков, тему тектонического оружия в СССР пытались разрабатывать еще при академике Сахарове. По соображениям Константина Валентиновича, это мегаудар, спровоцированный, собственно точечным ядерным взрывом, должен был создать гигантскую волну, которая смыла бы смыть прибрежные города США. Как предполагалось, данный удар мог спровоцировать активность супервулкана в Йелстоиуне. Его волна, в свою очередь, должна была уничтожить Европу. В СССР подобные разработки остались в стадии проектирования. Но судя по сообщениям западных СМИ, эта идея долго не давала покоя лидерам зарубежных государств.
Уго Чавес тектонировал?
Испанское издание АВС несколько лет назад сообщало, что в результате испытания «тектонической бомбы» США на Гаити произошло землетрясение. Якобы венесуэльский президент Уго Чавес даже подтвердил данный факт. Испанцы предположили, что этот испытание происходило в рамках разработки специальной программы американского научно-исследовательского проекта по изучению ионосферы (HAARP). Но официальных подтверждений этому нет.
ООН была изначально против
Организация объединенных наций еще в 70-х годах приняла Конвенцию о недопустимости применения подобных разработок. Первая же статья этого документа говорит о том, то государство-участник (подписант) Конвенции не вправе совершать действия, способные в итоге нанести урон природе и людям — как своего, так и иного государства.