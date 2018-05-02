Как пытались создать тектоническое оружие

Угроза возникновения данного оружия пока остается на уровне заявлений — подобные разработки были запрещены ООН

Что это было бы Как писал в свое время первый вице-президент Академии геополитических проблем доктор военных наук К. В. Сивков, тему тектонического оружия в СССР пытались разрабатывать еще при академике Сахарове. По соображениям Константина Валентиновича, это мегаудар, спровоцированный, собственно точечным ядерным взрывом, должен был создать гигантскую волну, которая смыла бы смыть прибрежные города США . Как предполагалось, данный удар мог спровоцировать активность супервулкана в Йелстоиуне. Его волна, в свою очередь, должна была уничтожить Европу. В СССР подобные разработки остались в стадии проектирования. Но судя по сообщениям западных СМИ, эта идея долго не давала покоя лидерам зарубежных государств.

Испанское издание АВС несколько лет назад сообщало, что в результате испытания «тектонической бомбы» США на Гаити произошло землетрясение. Якобы венесуэльский президент Уго Чавес даже подтвердил данный факт. Испанцы предположили, что этот испытание происходило в рамках разработки специальной программы американского научно-исследовательского проекта по изучению ионосферы (HAARP). Но официальных подтверждений этому нет.

ООН была изначально против

Организация объединенных наций еще в 70-х годах приняла Конвенцию о недопустимости применения подобных разработок. Первая же статья этого документа говорит о том, то государство-участник (подписант) Конвенции не вправе совершать действия, способные в итоге нанести урон природе и людям — как своего, так и иного государства.