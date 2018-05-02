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Британские офшоры заявляют о нежелании раскрывать личные данные владельцев счетов
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Британские офшоры заявляют о нежелании раскрывать личные данные владельцев счетов 

Говорит Москва 1 час назад
Премьер Каймановых островов Алден Маклафлин обвинил Лондон в деспотизме и колониальной политике, пообещав противодействовать инициативе на законодательном уровне. Такой же точки зрения придерживаются и власти Бермудских островов.
Поправку к закону о борьбе с отмыванием денег разработали лейбористы. Изначально правительство Соединённого Королевства выступало против этих нововведений, однако их одобрили 20 депутатов парламента от Консервативной партии. В результате кабмин признал, что поправка пользуется поддержкой большинства.
По оценкам проекта Global Witness, в период с 2007 по 2016 год из России через британские заморские территории были выведены 68 миллиардов фунтов стерлингов.
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