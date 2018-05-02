В Барнауле девочке-подростку плеснули в лицо едкой жидкостью?

И вообще, как это всё случилось?

О случившемся 10 апреля возле дома №226 по улице Антона Петрова рассказывает мама пострадавшей Светлана Грибанова. Её 15-летняя дочь — инвалид с детства — возвращаясь домой из школы, решила пройти по отмостке дома. Неожиданно из окна первого этажа кто-то выплеснул жидкость, которая попала в лицо девочки.

«Всё, что она увидела — это кружка в мужской руке. От жидкости у неё начало гореть лицо… Сначала от дочери очень сильно пахло уксусом. Я её умыла, и мы поехали в травмпункт. Там оказали первую помощь и предположили, что в ребёнка плеснули кислотой», — рассказывает женщина.

Сейчас девочка проходит лечение. Справиться с психологической травмой ей помогает психолог. В пресс-службе УМВД России по Барнаулу сообщили, что полицейские провели поквартирный обход дома, из окна которого могли выплеснуть жидкость. Изымается запись с видеокамер. Ну, а следственными органами регионального СК РФ после доследственной проверки возбуждено уголовное дело.

«Школьница получила химический ожог кожи лица I-II степени, что является тяжким вредом здоровью. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, причастного к совершению преступления.