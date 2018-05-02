Почему часть алтайских аграриев решило отойти от дел?

Вы не раз писали, что в этом году нашим аграриям, как никогда, рано была выделена господдержка. Как понимаю, чтоб им было с чем начинать весенне-полевые работы. Почему тогда некоторые фермеры «завязывают» со своим делом? В Мамонтовском районе, слышал, они массово уходят…

По словам первого зампреда правительства региона Александра Лукьянова, он специально запрашивал информацию в администрации Мамонтовского района. Там подтвердили, что некоторые фермеры решили отойти от дел. Десять из них обрабатывают от 40 до 150 га пашни, а при таких площадях, по мнению «аграрного» вице-премьера, невозможно иметь нормальный севооборот и культуру земледелия.

Вообще ликвидация сельхозпредприятий — ситуация не из ряда вон. Лукьянов напомнил, что даже в довольно успешные для сельского хозяйства годы доля рентабельных хозяйств в регионе составляла 92-94%. Остальным приходилось расставаться с аграрным делом либо самостоятельно, либо через банкротство. По его словам, главное, чтобы высвобождающаяся в таких случаях пашня была передана эффективно работающим сельхозпроизводителям.

Добавим, что в степной зоне края полевые работы уже идут полным ходом. Всего наши землепашцы, как и в прошлом году, намерены засеять 5,4 млн гектаров (в т. ч. 4,8 млн га яровыми). На 16 апреля сельхозпредприятиям края было перечислено 1,7 миллиарда рублей господдержки (обещанный по году объём — не менее 3,5 млрд рублей).