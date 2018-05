Нобелевские лауреаты: Дьердь де Хевеши. Отец ядерной медицины 

Как венгерский ученый доказал, что еда вчерашняя, открыл новый химический элемент, спас нобелевские медали других лауреатов и стал создателем многих методов современной медицины и биологии, читайте в рубрике Indicator.Ru «Как получить Нобелевку».

Дьердь де Хевеши (György de Hevesy, он же Георг Карл фон Хевеши, Georg Karl von Hevesy)

Нобелевская премия по химии за 1943 год. Формулировка Нобелевского комитета : «За работу по использованию изотопов в качестве меченых атомов при изучении химических процессов (for his work on the use of isotopes as tracers in the study of chemical processes).