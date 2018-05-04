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Появилось видео о состоянии парка «Изумрудный» после массовой вырубки
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Появилось видео о состоянии парка «Изумрудный» после массовой вырубки 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульцы сняли видео о состоянии парка «Изумрудный» в Барнауле после массовой вырубки деревьев.
Зеленая реновация, которая проходила в прошлом году в Барнауле, затронула и парк «Изумрудный». Здесь были вырублены десятки старых насаждений.
Новый арендатор рассказал, что в текущем году продолжат убирать мусор, также, в соответствии с будущим обликом парка, проведут ландшафтные работы. Кроме того, предполагается избавиться от деревьев со стороны ул. Ленская, поскольку те опасно склоняются над дорогой. Но этот вопрос будут согласовывать со специалистами.
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