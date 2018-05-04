Появилось видео о состоянии парка «Изумрудный» после массовой вырубки

Барнаульцы сняли видео о состоянии парка «Изумрудный» в Барнауле после массовой вырубки деревьев.

Зеленая реновация, которая проходила в прошлом году в Барнауле, затронула и парк «Изумрудный». Здесь были вырублены десятки старых насаждений.

Новый арендатор рассказал, что в текущем году продолжат убирать мусор, также, в соответствии с будущим обликом парка, проведут ландшафтные работы. Кроме того, предполагается избавиться от деревьев со стороны ул. Ленская, поскольку те опасно склоняются над дорогой. Но этот вопрос будут согласовывать со специалистами.