1 мая в Барнауле откроются все парки?

Когда в Барнауле откроются парки отдыха и будет ли работать парк «Изумрудный», где рубили деревья и хотели осушить пруд?

Все парки, кроме одного, в краевом центре откроются, как и было запланировано, 1 мая.

По информации руководителя комитета по культуре города Барнаула Валерия Паршкова, в «Изумрудном», который пока будет закрыт, идут судебные тяжбы с бывшим арендатором. Тем не менее искусственное озеро в парке решено пока сохранить.

1 мая во всех парках будут проведены праздники, посвящённые открытию летнего сезона. В парке «Солнечный ветер» обновлено пять аттракционов: «Весёлые горки», «Орбита», «Вальс», «Ракушки», «Индейская река». В парке «Арлекино» главным сюрпризом для горожан станет новое колесо обозрения, которое привезли в Барнаул из Тюмени . В «Лесной сказке» откроют розарий на тысячу роз и тропу древнего человека. Парк «Центральный» станет в этом году частью туристического кластера Барнаула.

Цены на посещение аттракционов во всех парках останутся без изменений по сравнению с прошлым годом — в среднем от 60 до 250 рублей в зависимости от аттракциона. Единственное повышение — цена на детский билет в зоопарк — она вырастет до 150 рублей. Руководство зоопарка называет меру вынужденной, поскольку содержание животных в последние годы стало дороже. Цена взрослого билета останется без изменений — 200 рублей.