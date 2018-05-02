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Китайских политиков будут наказывать за ненадлежащий контент в соцсетях
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Китайских политиков будут наказывать за ненадлежащий контент в соцсетях 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости. Госслужащие в Китае должны быть внимательны к тому, что они публикуют, чем они делятся и что «лайкают» в популярной соцсети и мессенджере WeChat, так как за активность, которая не отвечает дисциплинарным нормам и противоречит государственной политике, они будут наказаны, пишет издание «Гунжэнь жибао».
Газета отмечает ряд принципов, которые должны соблюдаться госслужащими при использовании популярной в Китае соцсети WeChat. Как и любые пользователи интернета, госслужащие могут делать публикации, ставить «лайки», делиться постами, комментировать, однако они всегда должны придерживаться принципиальной политической позиции.
Интернет-контент, являющийся ложным или же противоречащим официальной политике партии и правительства, не может перепечатываться. Госслужащие должны убедиться в достоверности информации перед тем, как ею делиться у себя на странице.
Помимо прочего, госслужащие не должны ни в каком виде раскрывать государственные тайны и публиковать секретную информацию, пересылать ее в личных сообщениях или в группах, так как может произойти утечка информации.
При этом, по данным газеты, все госслужащие должны публиковать посты, соблюдая политическую дисциплину и избегать публикации безответственных комментариев. Нельзя критиковать официальную политику компартии и правительства, печатать тексты или фотографии, которые могут нанести моральный или физический вред другим людям, подорвать общественный порядок, проводить какие-либо промо-акции, заниматься продажей или распространением товаров или продвижением услуг.
Также нельзя принимать так называемые «красные конверты» или денежные подарки в WeChat, проводить агитацию, обсуждать личную жизнь других людей. Нарушители будут наказаны, отмечает издание.
Схожие статьи в среду появились во многих китайских СМИ, но при этом на официальных правительственных ресурсах Китая таких распоряжений пока опубликовано не было.
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