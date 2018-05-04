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Из Moldovagaz — в спецслужбу: парламент Молдавии назначил главу СИБ
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Из Moldovagaz — в спецслужбу: парламент Молдавии назначил главу СИБ 

ИА Regnum 46 минут назад
Службу информации и безопасности Молдавии (молдавский аналог ФСБ), как и ожидалось, возглавил Василий Ботнарь, до сих пор возглавлявший предприятие Moldovagaz и считающийся ближайшим соратником лидера правящей в Молдавии Демпартии Владимира Плахотнюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседании парламента 3 марта за назначение Ботнаря главой спецслужбы проголосовали 53 депутата от правящей коалиции во главе с Демпартией.
В тот же день новый глава СИБ принес присягу. Он избран на пятилетний срок.
Должность директора СИБ стала вакантной после того, как в феврале 2018 года директор спецслужбы Виталий Пырлог подал в отставку спустя всего два месяца после назначения.
Пырлог объяснил, что решил продолжить деятельность в руководящих органах Интерпола, где он работал до назначения на должность главы СИБ. О других причинах, побудивших его оставить пост спустя всего два месяца после назначения, он не рассказал.
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