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Собчак беспокоится из-за лишнего веса
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Собчак беспокоится из-за лишнего веса 

Свободная пресса 45 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак забеспокоилась из-за лишнего веса.
Однако ее муж Максим Виторган утешил ее, сказав, что она просто «набрала политический вес». По его словам, еще 5 килограммов — и она станет «тяжеловесом».
Диалог супругов был опубликован на странице светской львицы в соцсети, пишет портал Утро.ru.
Стоит отметить, что полнота Собчак заставила журналистов подумать о новой беременности телеведущей, но сама Ксения об этом ничего не говорит.
Впрочем, ранее известный телеведущий Андрей Малахов заявил, что эмоциональные выпады Собчак во время теледебатов перед выборами президента России объясняются тем, что она ожидает ребенка. Он даже уточнил, что Собчак находится на шестом месяце беременности.
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