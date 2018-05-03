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«Это политический вес»: Собчак наконец прокомментировала изменения своей фигуры
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«Это политический вес»: Собчак наконец прокомментировала изменения своей фигуры 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Во время предвыборной гонки Ксения Собчак заметно поправилась, и многие решили, что экс-кандидат в президенты РФ находится в интересном положении. Сама политик хранила загадочное молчание и лишь на днях наконец высказалась — причем преподнесла свой комментарий в виде диалога с мужем Максимом Виторганом.
«—Любимый, мне кажется, за последние полгода я сильно поправилась на всех этих агитациях-конференциях! — Дорогая, не переживай, это ты просто набрала «политический вес»! Еще пять кг — и станешь тяжеловесом!» — написала Ксения в своем микроблоге.
Напомним, у Собчак и Виторгана уже есть полуторагодовалый сын Платон. Ходят слухи, что звезда очень хочет вновь забеременеть, но пока ее усилия тщетны.
Фото: Instagram
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