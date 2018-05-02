Когда запустят Бийский сахарный завод?

Уже несколько лет стоит Бийский сахарный завод. Надеялись, что новые собственники запустят производство. Но пока — тишина. Может, есть планы перепрофилировать завод?

Новый собственник предприятия — новосибирская компания «СанИнвест» — заинтересован в возрождении перерабатывающего производства. Сейчас на заводе идёт ревизия оборудования. Уже во время предварительного осмотра были выявлены технологические недочёты.

Например, установлено оборудование разной технологической мощности, чего в принципе быть не должно. Обследование планируют провести до лета, а затем инспекторы должны составить смету расходов на возрождение завода. Любопытно, что ранее краевые чиновники называли, что на эти цели необходимо около 400 млн рублей (заводской комплекс был куплен почти за 170 млн рублей). Представителям бийской администрации новые собственники заявили, что не собираются менять профиль предприятия. Однако в текущем году вряд ли стоит ожидать запуска производства: в планах собственников отложить его до 2019 года. Вполне возможно, планы продиктованы резким падением цен на сахар в России

По словам вице-губернатора Алтайского края Александра Лукьянова, если ещё в 2016 году закупочная цена сахара составляла 41 руб. за килограмм, то в 2017 она снизилась до 21 руб. Понятно, что собственники будут думать, стоит ли в такой момент запускать основное производство.