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В медакадемии Кирова проведена первая Всероссийская конференция «Роль медицинской сестры в оказании медицинской помощи при различных чрезвычайных ситуациях»
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В медакадемии Кирова проведена первая Всероссийская конференция «Роль медицинской сестры в оказании медицинской помощи при различных чрезвычайных ситуациях» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особенностью работы конференции явилась аккредитация участников в системе непрерывного медицинского образования.
Конференция посвящена наиболее приоритетным направлениям развития системы оказания доврачебной помощи, а также вопросам применения инновационных методик и технологий в работе среднего медицинского персонала.
В конференции приняли участие старшие медицинские сестры клиник академии, руководители Общероссийской общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России», медицинские сестры медицинских организаций Санкт-Петербурга, учащиеся медицинских колледжей г. Санкт-Петербурга.
Особенностью работы конференции явилась аккредитация участников в системе непрерывного медицинского образования.
Конференцию открыл начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова член-корреспондент РАН Александр Яковлевич Фисун. В ходе пленарного заседания было заслушано 12 интересных докладов. Выступили старшие медицинские сестры клиник академии, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России», председатель Европейского форума сестринских и акушерских ассоциаций Саркисова В. А., исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Ассоциации медицинских сестер России» Самойленко В. В.
Особое внимание было уделено внедрению профессиональных стандартов в работу медицинских сестер, актуализирована значимость среднего медицинского персонала в оказании всех видов медицинской помощи, в том числе в экстремальных ситуациях.
На конференции представлена выставка современных образцов медицинского оборудования и лекарственных препаратов, используемых в практике среднего медицинского персонала.
По окончании начальник академии поблагодарил участников, определил сроки проведения очередной конференции, поздравил с наступающим Международным днем медицинской сестры.
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