Медведев: Буду работать там, где смогу принести максимальную пользу

В понедельник, 7 мая, пройдет инаугурация избранного на новый президентский срок Владимира Путина . Одновременно действующий состав кабинета министров, как это и предписано законом, подаст в отставку. А правительство Медведева , надо заметить, проработало все шесть лет политического цикла, установив своего рода рекорд.

Естественно, главный вопрос о будущем кабинета и его председателя. «Я пока не собираюсь уходить отдыхать, — заявил Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы „Вести в субботу“ Сергею Брилеву . — Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране».

От оценок себе и министрам премьер воздержался, но считает, что правительство в целом выполнило те задачи, которые перед ним ставил глава государства. «Мы должны были обеспечить устойчивое развитие страны — даже в условиях санкций, даже в условиях кризиса, и мы это обеспечили. Мы должны были обеспечить нормальное социальное самочувствие людей в этот очень сложный период, и мы постарались это обеспечить. Все те социальные обязательства, которые государство имело и по пособиям, и по пенсиям, и по выплате заработной платы, все эти задачи решены. Я считаю, что это очень важно», — заметил он. При этом обратил внимание, что правительству приходилось работать в условиях неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков и внешнего санкционного давления.

"И те задачи, которые мы смогли решить за этот период, в этом смысле выглядят очень и очень существенно", — уверен глава кабинета министров.

Но, как это всегда и бывает, сделать нужно еще больше. И не все дискуссии, ведущиеся в коридорах власти, могут понравиться населению. Например, вопрос повышения пенсионного возраста. «Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали, и обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — заявил Медведев.

Такие решения государству нужно принимать аккуратно, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, уверен он, но принимать придется. Нынешний уровень установлен еще в 40-х годах прошлого века, когда продолжительность жизни была ниже.

"Но еще раз подчеркиваю, они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем", — заключил премьер-министр.

Еще рассудительнее Дмитрий Медведев призывает быть в дискуссиях о возможном изменении ставок налога на доходы физических лиц, а самых разных предложений в последнее время звучит много. «Принимая решение, например, о переходе к прогрессу, а такая модель есть, она во многих странах используется, — нужно прикинуть, не потеряем ли мы здесь деньги. Я уже не говорю о том, что мы вызовем неудовольствие большого количества людей», — отметил председатель правительства.

Экономический курс будущему правительству придется проводить в условиях, хорошо знакомых кабинету Медведева. Взятый Западом курс на сдерживание России носит стратегический характер, не сомневается: санкции сохранятся на длительный срок, стране нужно к этому приспосабливаться. «Это, конечно, будет оказывать влияние на наше развитие на протяжении значительного количества лет. Но самое главное, что мы выработали инструменты реагирования на такого рода воздействия. Мы прошли стресс-тест. Мы его выдержали. Экономика живет, социальная сфера развивается», — напомнил премьер.

Конечно, без ответа любые недружественные шаги в адрес России не останутся. Тем более что, как выразился председатель правительства, они направлены на разрушение общественно-политического строя и на причинение вреда экономике и отдельным людям. В парламенте еще в прошлом месяце активно взялись за подготовку соответствующего законопроекта с ответными мерами в отношении США . Дмитрий Медведев эту инициативу поддерживает: «На мой взгляд, в этом законопроекте обязательно должны содержаться правила о том, что по поручению президента или сам президент, или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица — резидента Соединенных Штатов Америки». Единственное «но» — нужно оставаться прагматиками, чтобы не навредить стране.

Кроме того, премьер-министр не считает лишенным смысла ввести ответственность для граждан России за исполнение западных санкций.