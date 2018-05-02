Финансовые нарушения. Счётная палата региона подготовила отчёт за 2017 год

Годом ранее орган независимого финансового контроля, образованный АКЗС и ему же подотчётный, провёл 53 проверки, выявив нарушений на 917,6 млн рублей (отчёт есть в публичном пространстве, — ред.).

Как наладить контроль?

— Речь идёт о нарушениях, в первую очередь связанных с бухгалтерским учётом, формированием и доведением ассигнований на муниципальном уровне, — пояснил на днях председатель СПАК Виктор Миненок губернатору края, рассказывая о прошлогодних «наблюдениях». — Что касается суммы нецелевого использования средств, которое традиционно считается грубым финансовым нарушением, с удовлетворением хочу сказать, что она уменьшается. По итогам года выявлено 900 тысяч рублей нецелевого использования.

По словам финансиста, большая часть нарушений — свыше 700 млн рублей — выявлена при формировании и исполнении местных бюджетов. При этом зачастую муниципальные образования (а сельские — «сплошь и рядом») не выполняют требования бюджетного законодательства в части внешней проверки отчёта об исполнении бюджета (что должно быть сделано перед тем, как представить этот отчёт местным депутатам для принятия, — ред.). Счётная палата предлагает в большинстве муниципальных образований организовать этот контроль путём создания определённых органов из числа депутатов, которые в необходимых случаях могли бы на определённых условиях привлекать экспертов. «В любом случае затраты на эту работу будут невысокими, а эффект ожидается существенный», — отметил Миненок.

Предложенный вариант внешних проверок губернатор счёл оптимальным. Ведь, с одной стороны, без системы аудита городских и сельских «кошельков» невозможно говорить о нормальном бюджетном процессе. С другой, цитируем Александра Карлина , «мы не можем увеличивать до бесконечности количество чиновников, которые сидят по кабинетам и занимаются накапливанием бумажного потенциала, что само по себе ещё не гарантирует качество бюджетов и их исполнение на муниципальном уровне».

Где лежат деньги на дороги?

Офсайт региона отмечает, что существенная сумма нарушений была установлена и в ходе проведения экспертноаналитического мероприятия по формированию и использованию средств муниципальных дорожных фондов, преимущественно в сельских муниципалитетах. В их числе — отсутствие или необоснованное формирование нормативов на содержание и ремонт дорог, накопление существенных сумм неиспользованных остатков средств муниципальных дорожных фондов на конец года. В 17 районах вместо снижения сумм этих остатков допущен их рост, причём существенный.

Ситуация в проблемных районах впредь будет на более жёстком контроле, не исключены проверки, в т. ч. на предмет выявления нецелевого использования средств.

— Скорее всего по отношению к этим территориям мы изменим алгоритм выделения субсидий в дорожные фонды, — сказал Карлин. — Если они не наводят порядок, если происходит систематическое неиспользование средств дорожного фонда, зачем мы будем в этот сосуд «доливать»? … Мы по-прежнему получаем немало нареканий по качеству муниципальных дорог, сплошь и рядом наши коллеги объясняют эту проблему жителям своих муниципалитетов недостатком ресурсов. А нередко это лишь следствие плохой работы.