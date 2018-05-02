Почему Танос неправ с точки зрения науки

Что бывает, когда плохо изучаешь проблему, которую хочешь решить.

Внимание: в тексте описываются мотивы и предыстория главного злодея фильма «Мстители: Война бесконечности».

Танос — суперзлодей и, одновременно, главный герой новой части «Мстителей». Он вторгается на Землю, чтобы собрать Камни бесконечности и с их помощью уничтожить половину Вселенной. Всё потому, что он считает перенаселение главной проблемой современности.

Журналист Forbes Джей-Ви Чамари (JV Chamary) написал колонку, в которой с точки зрения науки объяснил, почему Танос ошибается в своих предположениях.

Человечество уже несколько веков изучает проблему перенаселения. Она основана на идее, что у Земли есть предел «грузоподъёмности», после преодоления которого людям начнёт не хватать ресурсов, что приведёт к ужасным катастрофам. К слову, именно это произошло с родной планетой Таноса.

По подсчётам учёных, сейчас на Земле живёт около 7,6 миллиардов людей, а к 2050 году это число достигнет десяти миллиардов.

Рост населения планеты с момента зарождения цивилизации до наших дней

Одним из первых, кто назвал перенаселение причиной многих бед человечества, был Томас Мальтус — автор «Очерка о законе народонаселения». В 1798 году он писал, что если рост населения Земли не замедлится, то начнётся массовый голод.

Примерно ту же мысль высказал в 1968 году в своей книге «Популяционная бомба» биолог Пол Эрлих : он предполагал, что за следующие несколько десятилетий сотни миллионов людей погибнут от недостатка еды.

Для борьбы с перенаселением люди используют разные методы. Например, до 2016 года в Китае действовало правило, по которому семьям нельзя было заводить более, чем одного ребёнка. Есть и другие варианты: повышение уровня образования, создание центров планирования семьи и улучшение положения женщин в некоторых странах.

Танос предлагает радикальное решение: истребить часть населения. Но это не только неправильно с точки зрения морали, но и бессмысленно с точки зрения науки. Как показывают исследования, перенаселение — не такая уж большая проблема.

Например, предположение Эрлиха о мировом голоде не сбылось: за несколько десятилетий количество голодающих снизилось с 37% от общего количества людей до 11%. При этом на Земле более чем достаточно еды, чтобы накормить всех — проблема только в том, что продукты не всегда доходят до нуждающихся.

Писатель Фред Пирс вообще считает, что главная беда человечества — избыточное потребление, так как жители развитых стран используют гораздо больше ресурсов, чем им необходимо.

Также стоит учесть, что рост населения постепенно замедляется, и некоторые исследователи предполагают, что он остановится к 2100 году, когда на Земле будет примерно 11 миллиардов людей. Да и сама концепция «грузоподъёмности» планеты и ограниченности её ресурсов может оказаться неактуальной, потому что люди умеют создавать искусственные экосистемы для выращивания еды — например, фермы.

Перенаселение — очень комплексная проблема, и даже иронично, что такой продуманный суперзлодей, как Танос, упрощает её до «людей слишком много».

журналист Forbes

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