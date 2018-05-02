Где драйв, грязь и кураж? Гонки по бездорожью прошли в Барнауле

Чем пахли состязания?

В отличие от прошлых лет, на этот раз организаторы джип-спринта решили перенести соревнования с территории у озера Пионерское в карьер на Правобережном тракте, 25. Вообще, раньше здесь был котлован, вырытый специально для строительства нового здания, но что-то пошло не так, и судьи переоборудовали его в гоночную трассу.

Кстати, в отличие от предыдущих лет, зрителям это было гораздо удобнее — вся дистанция отлично просматривалась и не было необходимости перебегать с одного места на другое. А кто-то совсем подраслабившийся поставил мангал и параллельно с гонкой жарил шашлыки. В общей сложности, по подсчётам организаторов, на площадке собралось больше тысячи болельщиков.

Новоалтайска и Основными участниками спринта стали команды из Барнаула Ярового . Любителям покуражиться предложили новые правила. Если раньше спортсмены проезжали один круг за несколько минут и в случае ошибки не имели возможностей исправить её, то сейчас им наоборот давали контрольное время и езди сколько хочешь. Но и это ещё не всё.

— В этом году трассу проходят все вместе. Масс-старт — это принципиальное отличие, которое меняет гонку в корне. Считаю, это сделает «Апрельский кураж» более зрелищным и запоминающимся, — говорит руководитель гонки, судья первой категории Александр Чернюк.

Зрители уж точно оценили. Куда интереснее болеть за своего спортсмена, когда ты наглядно видишь его успехи в сравнении с остальными. Правда, не всё проходило гладко, скорее мокро, скользко и вязко. Все буксовали, застревали, разбивали технику, но не бросали гонку. Ох уж этот азарт!

Кто оказался на дне?

Участники боролись за места на пьедестале почёта в трёх категориях: «Стандарт» (автомобили с покрышками до 32 дюймов), «ATV» (квадроциклы без ограничений) и «Экстрим» (автомобили с покрышками от 32 дюймов). Стартовали красиво, эффектно, но… застряли намертво уже через несколько метров: две «Нивы» и «УАЗ» увязли по самые бампера в жиже. Гонка остановилась минут на 20. И всё же с трудом, потом, болью и, конечно же, с помощью машины-эвакуатора, всех достали. Лужа в самой низине доставила хлопоты ещё многим экипажам, но на то это спорт, чтобы преодолевать трудности. По-другому не интересно.

Следующими стартовали владельцы квадроциклов. Вот им точно не позавидуешь — они финишируют максимально грязными, без шансов сохранить хоть сколько-нибудь сантиметров чистого тела и одежды. Но и так даже веселее! По крайней мере, на лицах участников печали не было. Они столько ждали этого!

Конечно же, самым зрелищным стал самый мощный класс — «Экстрим». На старте появились настоящие звери, подготовленные к самым сложным перевалам и кочкам. Им не важно, что встречается на пути — крутой спуск или подъём. Главное — держи баранку сильней. В итоге победители за один час прошли 25 кругов! Такой результат показал экипаж Алексей Разумов Сергей Дегтярёв из Барнаула.

Что касается других классов, то в «Стандарте» победителем стала команда в составе Сергея Гаськова и Дениса Дудника из Новоалтайска (десять кругов), а в ATV «золото» досталось барнаульцу Сергею Якимову (15 кругов).

— «Апрельский кураж» проводится в различных форматах уже 11-й год. По итогам соревнований мы проведём подробный разбор ошибок. В частности в классе «Стандарт» сегодня у некоторых водителей не оказалось необходимой техники для вызволения из грязи. Мы будем и дальше развивать этот формат, стараться сделать гонку лучше с каждым разом. Скорее всего в октябре проведём ещё что-то подобное, — сказал после завершения соревнований руководитель гонки Александр Чернюк.