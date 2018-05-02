Баскские сепаратисты ЭТА объявили о самороспуске

Сепаратистская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna ‐ «Страна басков и свобода») объявила о прекращении деятельности. Письмо с заявлением опубликовало El Diario.

Организация отправила письмо различным баскским организациям 16 апреля. В письме ЭТА сообщает, что распустила «все свои структуры» и навсегда прекращает политическую деятельность.

У Баскских земель появилась новая возможность покончить с конфликтами и построить свое будущее вместе. Мы не должны повторять старых ошибок, это будет лишь источником новых проблем

— ЭТА.

Ранее группировка раскаялась в преступлениях, совершенных в период ее военной активности. В двух письмах, отправленных в газету Gata, организация извиняется за «десятилетия терроризма», и признает свою ответственность за преступления.