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Баскские сепаратисты ЭТА объявили о самороспуске
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Баскские сепаратисты ЭТА объявили о самороспуске 

360tv.ru 43 минуты назад
Сепаратистская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna ‐ «Страна басков и свобода») объявила о прекращении деятельности. Письмо с заявлением опубликовало El Diario.
Организация отправила письмо различным баскским организациям 16 апреля. В письме ЭТА сообщает, что распустила «все свои структуры» и навсегда прекращает политическую деятельность.
У Баскских земель появилась новая возможность покончить с конфликтами и построить свое будущее вместе. Мы не должны повторять старых ошибок, это будет лишь источником новых проблем
— ЭТА.
Ранее группировка раскаялась в преступлениях, совершенных в период ее военной активности. В двух письмах, отправленных в газету Gata, организация извиняется за «десятилетия терроризма», и признает свою ответственность за преступления.
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