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Псковский чиновник предложил житеям деревень пользоваться таксофонами
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Псковский чиновник предложил житеям деревень пользоваться таксофонами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников отреагировал на жалобы жителей деревни Дудино, находящейся в 60 километрах от Пскова, на проблемы с мобильной связью. Чиновник предложил жителям деревень воспользоваться таксофоном. Документ обращения и ответа был размещен на официальном сайте временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Жители деревни жаловались, что многие пенсионеры оторваны от мира и недоумевали, что современные технологии не могут расширить радиус покрытия территории мобильной связью. Колесников в своем ответе гражданам сослался на то, что закупка, установка и настройка подобных технологий требуют работы специалистов и являются «сложной задачей».
«Законом гарантировано предоставление услуги таксофона, который должен находиться в шаговой доступности. Ближайший таксофон находится от вас на расстоянии менее 2 километров в деревне Красная Горка», — отметил глава государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям.
Фото: pixabay.com
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