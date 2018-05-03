Псковский чиновник предложил житеям деревень пользоваться таксофонами

Глава государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Юрий Колесников отреагировал на жалобы жителей деревни Дудино, находящейся в 60 километрах от Пскова , на проблемы с мобильной связью. Чиновник предложил жителям деревень воспользоваться таксофоном. Документ обращения и ответа был размещен на официальном сайте временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Жители деревни жаловались, что многие пенсионеры оторваны от мира и недоумевали, что современные технологии не могут расширить радиус покрытия территории мобильной связью. Колесников в своем ответе гражданам сослался на то, что закупка, установка и настройка подобных технологий требуют работы специалистов и являются «сложной задачей».

«Законом гарантировано предоставление услуги таксофона, который должен находиться в шаговой доступности. Ближайший таксофон находится от вас на расстоянии менее 2 километров в деревне Красная Горка», — отметил глава государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям.

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