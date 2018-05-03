Вадим Мулерман и Иосиф Кобзон. Что на самом деле «не поделили» две звезды советской эстрады

Из США пришла печальная новость: знаменитый советский певец Вадим Мулерман , кумир 60-х, первый исполнитель таких хитов, как «Лада» и «Трус не играет в хоккей», скончался на 80-м году жизни в Нью-Йорке . В последние годы артист боролся с раком — по иронии судьбы болезнь, которая унесла его жизнь, лишила его и самых близких людей. О том, почему в последние годы о звезде советской эстрады было почти ничего неизвестно и почему в его исчезновении со сцены некоторые подозревали Иосифа Кобзона , — в материале Teleprogramma.pro. Одно место на двоих Звезда Вадима Мулермана взошла в 1966 году, когда эстрадный певец стал лауреатом первого Всесоюзного конкурса исполнителей советской песни, проходившего в Москве . Перед конкурсом приехавший из Харькова артист в прямом смысле ночевал на вокзале — остановиться в столице ему было не у кого. Тогда призовое место он поделил с другой восходящей звездой отечественной эстрады тех лет — Иосифом Кобзоном.

Впоследствии судьба не раз сводила их, словно нарочно подталкивая к соперничеству. А о том, каких оно достигало масштабов, ходила масса самых невероятных слухов. Иногда они бывали совершенно беспочвенны, но часто поклонники были уверены, что, как говорится, дыма без огня не бывает.

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Магомаев, Мулерман и Кобзон — это были три звезды, по которым все сходили с ума в 60-е. Анатолий Кролл , руководитель легендарного джазового оркестра, где работал Мулерман, называл баритон артиста «одним из настоящих мужских голосов». Его песни — «Лада», «Последняя электричка», «Трус не играет в хоккей» знала наизусть чуть ли не вся страна, половина женского населения СССР буквально млела от его голоса.

После успеха на конкурсе 1966 года Мулерман стал солистом Москонцерта. Его карьера поначалу складывалась изумительно. Одновременно свой путь к славе прокладывал и Иосиф Кобзон, на счету которого также были многочисленные победы в песенных конкурсах. В 70-х Кобзон активно занялся сольной карьерой, которая с каждым годом шла в гору, для Мулермана же то десятилетие стало началом опалы.

Будучи звездой, Вадим Иосифович многое себе позволял. Включал в программу джаз, который не очень-то одобрялся властями. Мог исполнять со сцены еврейские песни — при том, что официального запрета на них не было, все понимали, что этого делать не следует. Особенно в период обострения отношений СССР и Израиля . Поведение Вадима Мулермана было вызовом — и чиновникам это не нравилось. Не думать о мгновеньях свысока Близкие говорили, что у Вадима Иосифовича было два таланта: певческий и умение наживать себе врагов. И последние не замедлили появиться. В 1969 году Мулерман записал для новогоднего «Голубого огонька» еврейскую песню «Хава нагила», что тут же вызвало соответствующую реакцию недолюбливавшего артиста председателя Госкомитета по радио и телевещанию Сергея Лапина — по слухам, ярого антисемита. Их личная ссора имела роковое значение для карьеры артиста. Певца стали вырезать из эфиров, у него резко уменьшилось количество выступлений и гастролей. К счастью, на его стороне была министр культуры Екатерина Фурцева — благодаря ей, он смог продолжить выпускать пластинки на «Мелодии», выезжать выступать за границу.

Выход фильма «Семнадцать мгновений весны» стал поводом для новой партии сплетен о соперничестве Мулермана и Кобзона. Вначале песни к легендарной картине Татьяны Лиозновой должен был записывать Муслим Магомаев . Как впоследствии рассказывал Мулерман, режиссер хотела, чтобы Муслим пел «голосом Тихонова» — Магомаев отказался.

Тогда стать «голосом» фильма Лиознова предложила Мулерману, который все спел так, как нужно. Но в прокат в итоге картина вышла с песнями Иосифа Кобзона. Как спустя много лет говорил Мулерман, Татьяна Лиознова испугалась, что Лапин наложит вето на ее фильм, — и решила перезаписать песни. Впоследствии эту историю раздули, стали ходить невероятные слухи, что, мол, был конкурс на лучшую запись, чуть ли не из 15 человек, — и якобы победил в нем Кобзон. Ищите женщину Еще одна ирония судьбы — второй женой Вадима Мулермана стала бывшая супруга Иосифа Кобзона, певица Вероника Круглова . Ходили даже слухи, что Мулерман якобы увел ее у Кобзона. Хотя на самом деле на момент их встречи Кобзон и Круглова уже развелись.

Развод дался Веронике очень тяжело, расстались они со скандалом, она переживала черную полосу в жизни — а Мулерман был одинок, за несколько лет до этого похоронил свою первую жену, диктора Иветту Чернову, в 26 лет умершую от рака. Как впоследствии вспоминала Круглова, с ее стороны это не было браком по любви, но тогда замужество казалось ей выходом из тупика. Вскоре у них родилась дочь.

Вадим Мулерман и Вероника Круглова (в центре) в ГДР, 1979 год. Источник: wikimedia.org Несмотря на сложные семейные отношения, это брак продлился почти двадцать лет, по истечению которых обе стороны признавали: их союз был ошибкой. Но тогда об этом мало кто знал — зато находились люди, которые считали, что Кобзон из мести испортил карьеру и бывшей жене, и ее новому избраннику. Гуд-бай, Америка В начале 90-х Вадим Мулерман поехал в США. И неожиданно там остался. На гастролях он узнал о том, что его брат болен раком, певец решил, что лучше всего лечить его в Штатах, и остался там работать. Но, когда брат смог приехать, оказалось, что врачи уже бессильны. Но жизнь продолжалась.

В конце 90-х артист познакомился со своей третьей женой, Светланой, стюардессой, которая была моложе его на тридцать с лишним лет. В этом браке родилось две дочери. Продолжая работать в США, Вадим Иосифович приезжал с концертами в Россию и на Украину , а в 2004 году решил вернуться в Харьков.

Кадр YouTube

Новое поколение зрителей уже практически не помнило звезду 60-х, но у него оставалось достаточно поклонников. Слухи о якобы имевшем место соперничестве Кобзона и Мулермана поутихли сами собой, став событием давно минувших дней. Пару раз «оппоненты» пересекались на выступлениях, но никаких ссор, публичных выяснений отношений и баталий, до которых охоча желтая пресса, не было.

Старую историю вспомнили в 2012-м, накануне 75-летия Иосифа Кобзона. Тогда Мулермана позвали на съемки для одного из центральных каналов — не предупредив, что в той же передаче будет сниматься и Кобзон. Как потом рассказывал Вадим Иосифович, многие его реплики вырезали, в эфир они не попали. Артист отмечал: он не готов утверждать, что к его «пропаже» из эфиров и к тому, что практически оказался без концертов в Москве, был причастен Кобзон. «Мои неприятности были связаны с людьми из его окружения», — говорил он.