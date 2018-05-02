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Парковку клиник медуниверситета отдадут под стоянку автопарка ЧМ
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Парковку клиник медуниверситета отдадут под стоянку автопарка ЧМ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
На главной магистрали Самары благоустроят еще одну зеленую зону. Это запущенная ныне площадка между Московском шоссе и клиниками медицинского университета.
Здесь предстоит большая работа по благоустройству зеленой зоны, — сообщили в правительстве Самарской области.
Детали преображения площадки пока не уточняют. Впрочем, известно, что поблизости, а именно на парковке клиники, разместят стоянку автопарка чемпионата мира по футболу.
— Из-за завершения работ по благоустройству площадки для специализированного автотранспортного парка и в дальнейшем на период проведения чемпионата площадка будет закрыта для стоянки личного транспорта. Также будет запрещено размещение машин на улицах проезд Георгия Митерёва, Московское шоссе, академика Солдатова и проспекта Карла Маркса. Просим сотрудников и посетителей пользоваться общественном транспортом в указанный период. После завершения чемпионата парковку вновь откроют, — сообщили в клиниках медуниверситета.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. На это время движение транспорта ограничат как в центре города, так и в районе стадиона «Самара Арена». Жителям этих кварталов нужно получить аккредитацию.
Мы публиковали инструкцию для получения пропуска в центр Самары и в район футбольной арены.
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