Топ-9 речевых ошибок школьников в ЕГЭ по русскому языку

Рассказываем, как избавиться от канцеляризмов, повторов и речевых ляпов, которые чаще всего встречаются в работах выпускников российских школ

К единому экзамену по русскому языку многие современные школьники начинают готовиться уже с начала предпоследнего года обучения. Но это, к сожалению, не исключает большого количества ошибок на экзамене, и часто крайне нелепых. Давайте разберем самые распространенные речевые ошибки школьников в ответах на ЕГЭ по русскому языку.

Смешение фразеологизмов

Желание блеснуть знанием фразеологизмов порой выходит экзаменуемому боком. «Бежать сломя ноги», «грызть локти» и прочие подобные выражения достаточно часто мешают школьникам получить высокий балл на экзамене. То же самое касается таких знаменитых «устойчивых выражений», как «играть большое значение» и «иметь важную роль». Помочь сделать свою речь, а заодно и свой ответ на ЕГЭ богаче вам поможет фразеологический словарь русского языка.

Фото: vk.com Изобилие указательных местоимений

Нередко в школьных сочинениях встречается слишком много указательных слов, вносящих в текст некоторую неопределенность. Это, там, туда в большинстве случаев можно и нужно заменить конкретикой. А вот если эксперт запутается в местоимениях и местоименных наречиях, которыми пестрит ваш текст, лишения баллов за последовательность изложения вам не избежать.

Повтор слов и тавтология

«Случившийся случай» и «произошедшее происшествие» — такие примеры, к несчастью, тоже встречаются в экзаменационных работах. Сюда же относятся повторы одних и тех же слов, иногда даже в одном предложении. Если вы замечаете за собой подобные ошибки, внимательно перечитывайте написанное и заменяйте повторы подходящими синонимами. А если ваш словарный кажется недостаточно богатым, готовьтесь к экзаменам со словарем синонимов русского языка.

Канцеляризмы

Постарайтесь не употреблять без необходимости (а такая необходимость возникает редко) слова вроде является, данный, указанный и прочие. Такие слова смотрелись бы уместно в любом официальном документе, но не в школьном сочинении, и усложнять свою речь подобными канцелярскими словечками давно считается дурным тоном. А чтобы избавиться от канцеляризмов в вашем тексте, перечитайте каждое предложение и попробуйте сказать то же самое, но простым языком, то есть так, как бы вы выразились в разговоре, например, с родителями. Вряд ли в повседневной жизни вы часто употребляете слово является.

Разговорный стиль

Фото: vk.com Писать слишком простым языком — тоже не лучшее решение. Разговорную лексику эксперты могут посчитать за отсутствие владения литературным языком или непонимание языковой ситуации, поэтому не стоит вворачивать в свой ответ фразу «Обломов любил валяться на диване». Ведь то же самое можно сказать по-другому: «Обломов любил проводить время в постели». И кстати, за такую формулировку баллов вас точно не лишат.

Языковые ляпы

К таким типам ошибок относятся фразы типа «одержать первенство» или «получить победу». Ну как можно одержать первенство, если одерживают — победу? А вот первенство можно завоевать, но не получить. Такие ляпы будет проще заметить, если вы внимательно перечитаете каждое предложение своего ответа и задумаетесь над его смыслом.

Очень короткие или слишком длинные предложения

Помните, что идеальное количество слов в предложении — 6–7. Если предложение короче или длиннее, стоит задуматься о целесообразности вашего решения. Особенно любят школьники предложения длиной в абзац в стиле Льва Николаевича Толстого . Однако в предложении со множеством оборотов и запятых намного легче наделать ошибок, к тому же такие предложения трудно читаются. Попробуйте разбить одно очень длинное предложение на 2–3 покороче. Слишком короткие предложения придают тексту разговорный оттенок и напоминают телеграмму. Все-таки союзы и запятые тоже никто не отменял.

Неправильное употребление паронимов

Фото: vk.com Если вы думаете, что одевать шапку — это правильно, то к экзамену вам следует изучить словарь паронимов русского языка, да и толковый словарь не будет лишним. Но если на экзамене вы не уверены, что употребляете слово в нужном значении, лучше от его употребления отказаться вовсе. В противном случае вы рискуете насмешить членов комиссии фразой вроде «Чичиков нашел эффектное решение своей проблемы — скупить мертвые души», перепутав слова эффектный и эффективный.

Подмена понятий

«Это произведение замечательно иллюстрирует настоящую любовь». Но задумайтесь: как можно проиллюстрировать дружбу? Гораздо логичнее было бы привести пример настоящей любви, но не иллюстрировать ее. Та же ошибка — пытаться, например, «рассмотреть отношения». Чтобы избежать подобных ляпов, перечитайте предложение и представьте их так, как если бы они употреблялись в прямом значении. Если появилось ощущение, что-то не так, стоит подумать над этой фразой еще.

И напоследок главный совет: внимательно и несколько раз перечитайте свою работу. Причем лучше это будет сделать спустя 10–15 минут после того, как вы закончите писать. Не торопитесь поскорее покинуть класс, потому что от оценки на ЕГЭ будет зависеть ваше будущее. Удачи на экзаменах!

По материалам mel.fm