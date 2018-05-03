Террористы-баски в Испании самоустранились

Баскская леворадикальная террористическая организация ETA («Страна басков и свобода», ЭТА) заявила о своем роспуске и прекращении деятельности, передает Reuters в четверг, 5 мая.

«Мы приняли это решение, чтобы вступить в новый исторический этап, — говорится в опубликованном организацией письме. — ЭТА зародилась в народе, в народ она и уйдет».

Документ был издан 16 апреля. Однако опубликовали послание только сейчас, уточняет агентство. Его копии были разосланы всем баскским организациям, в том числе, профсоюзам.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что несмотря на роспуск, действия террористов не останутся безнаказанными. «ЭТА может заявить о своем исчезновении, но ее преступления от этого не исчезнут. Не прекратятся и наши попытки найти и наказать преступников», — предает его слова AFP.

О намерении прекратить деятельность организация заявляла в апреле. В 2017 году ЭТА согласилась начать процесс разоружения. Боевики передали испанским правоохранительным органам данные о схронах с оружием.

«Страна басков и свобода» была создана в 1959 году как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. С начала 1960-х годов участники организации стали использовать террористические методы: нападали на чиновников и жандармов, взрывали полицейские участки и железнодорожные пути. За полвека от их рук погибло более 850 человек. ETA выступала за независимость Страны басков от Испании.