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Террористы-баски в Испании самоустранились
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Террористы-баски в Испании самоустранились 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Баскская леворадикальная террористическая организация ETA («Страна басков и свобода», ЭТА) заявила о своем роспуске и прекращении деятельности, передает Reuters в четверг, 5 мая.
«Мы приняли это решение, чтобы вступить в новый исторический этап, — говорится в опубликованном организацией письме. — ЭТА зародилась в народе, в народ она и уйдет».
Документ был издан 16 апреля. Однако опубликовали послание только сейчас, уточняет агентство. Его копии были разосланы всем баскским организациям, в том числе, профсоюзам.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что несмотря на роспуск, действия террористов не останутся безнаказанными. «ЭТА может заявить о своем исчезновении, но ее преступления от этого не исчезнут. Не прекратятся и наши попытки найти и наказать преступников», — предает его слова AFP.
О намерении прекратить деятельность организация заявляла в апреле. В 2017 году ЭТА согласилась начать процесс разоружения. Боевики передали испанским правоохранительным органам данные о схронах с оружием.
«Страна басков и свобода» была создана в 1959 году как движение сопротивления диктатуре генерала Франко. С начала 1960-х годов участники организации стали использовать террористические методы: нападали на чиновников и жандармов, взрывали полицейские участки и железнодорожные пути. За полвека от их рук погибло более 850 человек. ETA выступала за независимость Страны басков от Испании.
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