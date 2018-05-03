Ещё
Жители Невского района жарили шашлык прямо на детской площадке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: 103 года строгого режима
Пока вы спали: 103 года строгого режима

Жители Невского района жарили шашлык прямо на детской площадке 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге веселая компания поджарила шашлык прямо на детской площадке, пишут участники сообщества «Говорит Невский район». Пикник в неположенном месте устроили в среду, 2 мая.
По словам очевидцев, отдыхающие расположились с мангалом на детской площадке и начали готовить мясо. Местные жители вызвали полицию, но сотрудник правоохранительных органов не смог помешать нарушителям: он просто стоял и смотрел, как жарится шашлык.
Пользователи соцсетей возмущены поведением наглецов. «А чего так можно было что ли? — удивляются блогеры. — Нафиг я вчера в пригород за 50 километров ездил?».
Напомним, жарить шашлык в черте города запрещено.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге посадили первые в этом сезоне цветы Албин потребовал объяснение у проектировщиков корпуса детской больницы №2 В 2019 году порт «Морской фасад» станет грузопассажирским
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полномочия Медведева передадут Кудрину522
В центре Москвы произошла драка со стрельбой46
Еще один мессенджер заблокируют в России61
В Лондоне в толпе прогремел взрыв120
Скончалась выпавшая из аудитории МГИМО студентка19
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Армения останется без еды
В мире Кавказ
03:26
В Москве ожидается до 24 градусов тепла
Общество Новости Москвы
02:09
Гузеева жестко ответила поклоннице
Шоу-бизнес
00:55
КНДР готова пойти на полную денуклеаризацию
В мире Оружие
00:14
Взрыв в Лондоне попал на видео
Другое Происшествия
00:25
В Лондоне в толпе прогремел взрыв
Происшествия В мире
03:51
Истребитель Су-27 «ужасает» НАТО
Оружие Армия
00:34
Рослесхоз рассказал, накроет ли Москву смогом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение