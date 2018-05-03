Жители Невского района жарили шашлык прямо на детской площадке

Петербурге веселая компания поджарила шашлык прямо на детской площадке, пишут участники сообщества «Говорит Невский район». Пикник в неположенном месте устроили в среду, 2 мая.

По словам очевидцев, отдыхающие расположились с мангалом на детской площадке и начали готовить мясо. Местные жители вызвали полицию , но сотрудник правоохранительных органов не смог помешать нарушителям: он просто стоял и смотрел, как жарится шашлык.

Пользователи соцсетей возмущены поведением наглецов. «А чего так можно было что ли? — удивляются блогеры. — Нафиг я вчера в пригород за 50 километров ездил?».

Напомним, жарить шашлык в черте города запрещено.