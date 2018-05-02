FT сообщила о наличии предварительного плана по снижению доли Дерипаски в En+ 

ТАСС, 2 мая. Российская компания En+Group получила предварительный план реализации доли крупнейшего акционера Олега Дерипаски, подпавшего в апреле этого года под санкции минфина США. Об этом в среду сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
"Есть интерес к доле Дерипаски. Компания получила предварительный план по способу реализации", — сообщил собеседник. Он уточнил, что переговоры находятся на предварительной стадии, среди заинтересованных сторон — не только российские компании, среди них есть и международные партнеры.
Он также отметил, что продление срока бесштрафной продажи акций до 6 июня минфином США активизирует действия по снижению доли бизнесмена в компании.
По данным FT, EN+ также рассматривает претендентов на места в совете директоров. «Очевидно, что господину Дерипаске придется сделать свою долю меньше 50%, но Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США также рассмотрит состав совета директоров и руководство. Владение акциями не может просто переходить из кармана в карман», — уточнил источник газеты.
Представитель EN+ отказался комментировать по запросу ТАСС информацию о реализации доли Дерипаски.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании — агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", "Русал", холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Позднее Соединенные Штаты объявили, что готовы снять санкционные ограничения с компании «Русал», если Дерипаска откажется от части активов и от контроля над компанией.
27 апреля сообщалось, что Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group ниже 50% и покинуть совет директоров En+ Group. Но в минфине США отметили, что снижение доли Дерипаски в этой компании не обязательно приведет к отмене санкций против подконтрольной этой группе компании «Русал». 2 мая министерство финансов США продлило с 7 мая до 6 июня срок, до которого американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов российский компаний En+, «Русал» и ГАЗ.