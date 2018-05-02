FT сообщила о наличии предварительного плана по снижению доли Дерипаски в En+

"Есть интерес к доле Дерипаски. Компания получила предварительный план по способу реализации", — сообщил собеседник. Он уточнил, что переговоры находятся на предварительной стадии, среди заинтересованных сторон — не только российские компании, среди них есть и международные партнеры.

Он также отметил, что продление срока бесштрафной продажи акций до 6 июня минфином США активизирует действия по снижению доли бизнесмена в компании.

По данным FT, EN+ также рассматривает претендентов на места в совете директоров. «Очевидно, что господину Дерипаске придется сделать свою долю меньше 50%, но Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США также рассмотрит состав совета директоров и руководство. Владение акциями не может просто переходить из кармана в карман», — уточнил источник газеты.

Представитель EN+ отказался комментировать по запросу ТАСС информацию о реализации доли Дерипаски.

27 апреля сообщалось, что Дерипаска согласился сократить долю в En+ Group ниже 50% и покинуть совет директоров En+ Group. Но в минфине США отметили, что снижение доли Дерипаски в этой компании не обязательно приведет к отмене санкций против подконтрольной этой группе компании «Русал». 2 мая министерство финансов США продлило с 7 мая до 6 июня срок, до которого американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов российский компаний En+, «Русал» и ГАЗ.