Самцы коричневых вдов самоубийственно предпочитают самок постарше

Самцы пауков из вида коричневых вдов предпочитают совокупляться с более опытными самками. И это несмотря на то, что в этом случае вероятность закончить свою жизнь в желудке самки гораздо выше. Результаты исследования израильских биологов опубликованы в журнале Animal Behaviour.

Часть исследователей предполагает, что родина пауков-тенетников из вида коричневых вдов (Latrodectus geometricus) — Южная Африка , однако их встречали как в Африке, так и в Южной и Северной Америках, Австралии , Южной Европе, Китае Японии и многих других странах. Они входят в род черных вдов и от иных представителей рода отличаются, как это понятно из названия, окраской, которая варьируется от светло— до темно-коричневого. На нижней части брюшка у коричневых вдов можно заметить метку в виде оранжевых или желтых песочных часов. Этот вид пауков, как и другие черные вдовы, ядовит, но их нейротоксичный яд наименее опасен для человека. Одной из самых известных отличительных черт представителей этого рода можно счесть то, что зачастую после спаривания самки поедают своих половых партнеров.

Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве, Еврейского университета Иерусалима и научного центра Вулкани собрали самцов и самок коричневых вдов из центрального и южного Израиля, чтобы проследить за их поведением. Самцам предоставили выбор между полувзрослыми и зрелыми самками. При этом к спариванию и вынашиванию яиц были готовы и те, и другие. Биологи предполагали, что самцы выберут партнеров помоложе — во-первых, они потенциально более плодовиты, да и шансов быть съеденным молодой самкой гораздо меньше, чем в случае с опытной партнершей. Однако, к их удивлению, все пошло совсем не так.

Самцы самоубийственно предпочитали более опытных партнерш, контакт с которыми на 50% чаще заканчивался для них смертью в желудках самки. Биологи не смогли объяснить подобное поведение, предположив лишь, что опытные самки для привлечения к себе внимания пользуются каким-то специфическим феромоном. Однако для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны следующие исследования.

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