Ещё
Самцы коричневых вдов самоубийственно предпочитают самок постарше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самцы коричневых вдов самоубийственно предпочитают самок постарше 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Самцы пауков из вида коричневых вдов предпочитают совокупляться с более опытными самками. И это несмотря на то, что в этом случае вероятность закончить свою жизнь в желудке самки гораздо выше. Результаты исследования израильских биологов опубликованы в журнале Animal Behaviour.
Часть исследователей предполагает, что родина пауков-тенетников из вида коричневых вдов (Latrodectus geometricus) — Южная Африка, однако их встречали как в Африке, так и в Южной и Северной Америках, Австралии, Южной Европе, Китае, Японии и многих других странах. Они входят в род черных вдов и от иных представителей рода отличаются, как это понятно из названия, окраской, которая варьируется от светло— до темно-коричневого. На нижней части брюшка у коричневых вдов можно заметить метку в виде оранжевых или желтых песочных часов. Этот вид пауков, как и другие черные вдовы, ядовит, но их нейротоксичный яд наименее опасен для человека. Одной из самых известных отличительных черт представителей этого рода можно счесть то, что зачастую после спаривания самки поедают своих половых партнеров.
Исследователи из Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве, Еврейского университета Иерусалима и научного центра Вулкани собрали самцов и самок коричневых вдов из центрального и южного Израиля, чтобы проследить за их поведением. Самцам предоставили выбор между полувзрослыми и зрелыми самками. При этом к спариванию и вынашиванию яиц были готовы и те, и другие. Биологи предполагали, что самцы выберут партнеров помоложе — во-первых, они потенциально более плодовиты, да и шансов быть съеденным молодой самкой гораздо меньше, чем в случае с опытной партнершей. Однако, к их удивлению, все пошло совсем не так.
Самцы самоубийственно предпочитали более опытных партнерш, контакт с которыми на 50% чаще заканчивался для них смертью в желудках самки. Биологи не смогли объяснить подобное поведение, предположив лишь, что опытные самки для привлечения к себе внимания пользуются каким-то специфическим феромоном. Однако для того, чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны следующие исследования.
Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.
Индикатор: последние новости
Нобелевские лауреаты: Отто Штерн Суд по интеллектуальным правам на CRISPR зашел в очередной тупик Католики и православные: история конфликта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец116
Украина ввела новые санкции против России113
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста326
Командир российского самолета умер по пути в Египет22
Доллар стремительно растет322
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение