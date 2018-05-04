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В Перми полсотни домов останутся без воды. Публикуем карту отключений с 5 по 11 мая
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В Перми полсотни домов останутся без воды. Публикуем карту отключений с 5 по 11 мая 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В субботу, 5 мая, почти в трех десятках домов будет отключено водоснабжение. Компания «Новогор-Прикамье» проводит профилактические работы.
Так, из-за работ на водоводе по адресу Грибоедова, 68 воды не будет с 10:00 5 мая до 10:00 6 мая в микрорайоне Ива. Еще на стуки с 9:00 7 мая отключат воду в домах по улицам Роменская и Щитовая. В этот же день около десятка домов с утра и до обеда останутся без воды в районе ДКЖ.
— 11 мая плановые ремонтные работы будут проводиться на улице Лукоянова и Рабочей, — пояснили в компании «Новогор-Прикамье».
Подробнее все адреса отключения вы можете увидеть на карте. Синим обозначены дома, где воды не будет стуки с 10:00 5 мая; желтым — сутки с 9:00 7 мая; зеленым — с 10:00 до 15:00 7 мая; сиреневым — с 9:00 до 14:00 11 мая; красным — с 10:00 до 19:00 11 мая.
Ранее мы сообщали про перекрытия дорог. 5 мая в микрорайоне Парковый пройдет легкоатлетическая эстафета.
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