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В Таганроге гастролирующий цирк сливает нечистоты в парке Горького
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В Таганроге гастролирующий цирк сливает нечистоты в парке Горького 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Приехавший на гастроли в Таганрог цирк «Франкони» сливает нечистоты на территории парка Максима Горького, в котором он остановился. Об этом сообщает «Блокнот» со ссылкой на местного блогера Олега Фетисова.
Олег Фетисов заметил, что от одного из балаганов, где располагались животные, выходили трубы для слива нечистот.
«Сомневаюсь, что подобные стоки они могли организовать в Ростове на площадке «Золотого Вавилона», где недавно проводили гастроли», — пишет Олег Фетисов в своем блоге.
Блогеру удалось связаться с хозяином цирка Александром Франкони, но получить комментарий не удалось.
Фото: «Блокнот»
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