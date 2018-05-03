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Нечистое дело: дирекцию гастролирующего в Таганроге цирка заподозрили в загрязнении парка Горького
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Нечистое дело: дирекцию гастролирующего в Таганроге цирка заподозрили в загрязнении парка Горького 

161.ru 21 минуту назад
Фото: 161.ru
Цирк Frankoni, прибывший 29 апреля в Таганрог с гастролями, обвинили в загрязнении окружающей среды. Местный блогер Олег Фетисов сообщил своим подписчикам о том, что администрация сливает нечистоты прямо на землю городского парка.
Мужчина заметил рядом с фурами подозрительные шланги и посчитал, что по ним сливают отходы жизнедеятельности животных.
— Мне посчастливилось пообщаться с самим потомком великого Франкони (директором цирка Александром Франкони. — Прим. ред.). На простой вопрос: «Что делают эти сливные трубы в объекте культурного наследия, парке имени Горького?» последовал ответ: «Не знаю. А вам какое дело? Идите на завод, а не фотографируйте здесь! Иди ты в …» и много еще чего непечатного. Жаль. Цирк неплохой. Отзывов положительных много, но скотское отношение к хозяевам, предоставивших площадку для выступления, перечеркивает все их ранние заслуги, — рассказал Фетисов.
Блогер убежден, что таким способом сливаются отходы жизнедеятельности животных
Редакция 161.ru решила связаться с представителями цирка Frankoni и услышать их точку зрения. Как рассказали работники, никакие нечистоты они на землю не сливали.
— Это просто глупость какая-то! Мы всегда за собой и своими посетителями убираем. Фекалии животных собираются и вывозятся за пределы парка, поэтому в этом плане претензий к нам быть не может. Что касается шлангов, то все они уже подключены к городской канализации — по ним уходит вода, которой мы, артисты, моем руки, готовим еду, купаемся. Можете прям сейчас прийти и увидеть, что на площадке у нас очень чисто, — прокомментировала 161.ru одна из работниц.
Добавим, что цирк пробудет в Таганроге до 13 мая, после чего даст выступления в Батайске, а затем отправится в Краснодарский край.
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