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В Дагестане создадут сайт, освещающий деятельность волонтеров
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В Дагестане создадут сайт, освещающий деятельность волонтеров 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Дагестане создадут сайт, освещающий деятельность волонтеровВ Дагестане создадут новый информационный сайт для добровольцев и волонтеров региона.
«Доброволец Дагестана» — так называется новый проект под руководством журналиста Ислама Рамазанова, который намерен освещать волонтерскую деятельность неравнодушной дагестанской молодежи.
«Работа над проектом ведется на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи. Информационный сайт будет освещать проводимую волонтерами региона работу. Планируется, что официальный портал www.dobrodag.ru будет запущен в мае текущего года», — говорит Рамазанов.
В республике более 10 тысяч волонтеров, которые проводят более 500 различных мероприятий в год. Отметим также, что 2018 год по указу президента страны Владимира Путина объявлен «Годом Добровольца».
Фото: znanierussia.ru
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