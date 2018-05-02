Тайный подземный ход из Троице-Сергиевой лавре: куда он ведет

Большинство русских, как впрочем, и европейских крепостей в древности имело тайные подземные ходы, ведущие к берегу соседней реки или в овраг. Троице-Сергиева лавра, не раз осаждаемая врагами, по преданию также имела подземный ход, поражавший своей протяженностью. Наиболее подробно историю этого загадочного сооружения описал в своей книге «Сказы Земли Радонежской» краевед и писатель Сергиева Посада — Алексей Липкин.

Святое место

Как утверждает писатель гора Маковец, на которой была построена лавра, всегда славилась различными мистическими чудесами. По письменным источникам, местные жители часто видели над ее вершиной огонь, столпы света, а также ощущали некое удивительное благоухание. Сегодня вершину горы назвали бы местом силы, в те же годы, когда здесь жил преподобный Сергий Радонежский , она считалась святой или чудесной. Со временем на горе был возведен мощный монастырь, который был не только духовной обителью, но выполнял еще и функции крепости, охранявшей северные рубежи Москвы . Причем необычные световые явления фиксировались на горе и после основания монастыря. В частности, в книге «Осада Троице-Сергиевой лавры», рассказывающей о времени, когда обитель держала долгую осаду польско-литовского войска, описывается чудо, произошедшее в сентябре 1606 года. После горячей молитвы священник Пимен неожиданно увидел из своей кельи, льющийся с неба необыкновенно яркий свет. Выбежав на крыльцо, священник был поражен огненным столпом, поднимавшимся над церковью до небес. Кроме Пимена чудесное явление, которое было воспринято как знамение, наблюдали миряне и монахи, находившиеся в этот момент в обители. Спустя несколько минут огненный столп свернулся в яркое светлое облако, которое вошло в окно храма Пресвятой Троицы и там растворилось.

Подземный ход Тем не менее наибольший интерес у исследователя вызывали предания о подземном ходе, проложенном чуть ли не до самой Москвы. Решив проверить необычную легенду, Алексей Липкин опросил большое количество историков, этнографов и краеведов, а также проанализировал большой объем исторической литературы. Все источники говорили о существовании разветвленного подземного хода, в прошлом связывающего обитель с соседними монастырями и пустынями. Попадались даже люди, заявлявшие, что лично бывали в загадочных подземельях, однако проникнуть им далеко не удавалось, поскольку те были затоплены или частично завалены. Монахи же и сотрудники Троице-Сергиевой лавры, хоть официально и не подтверждали существование подобного подземного хода, в частных беседах допускали его наличие в древности.

Но самое удивительное — это не само существование подземных ходов, они имелись в большинстве средневековых крепостей, а их протяженность и масштаб. Легенды утверждали, что в них спокойно могли разъехаться две телеги, а тянулись тоннели на несколько десятков километров до ближайших монастырей. Причем переходя из одного подземного тоннеля в другой, можно было добраться до самой Москвы.

Первая тоннельная ветка вытянулась от лавры до Хотьковского и Покровского монастырей и нескольких пустыней. В народе бытуют истории о том, как во время Великой Отечественной войны из лавры в Черниговский скит переносилось оружие и продовольствие. Со времен польского нашествия осталась информация о подземном ходе, начинавшемся в Сушильной башне. Уже в те времена он считался очень древним. Очевидно данные подземные ходы существуют и сегодня, но они частично обрушились и спускаться в них небезопасно.