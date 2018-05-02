300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы раздадут самым активным москвичам

Самым деятельным пользователям проекта «Активный гражданин» в столице раздадут 300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы, сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

«Билеты на генрепетицию Парада Победы ждут самых активных! В этом году их всего 300, и для получения билета необходимо: быть активным гражданином года, быть хотя бы дважды активным гражданином месяца в 2018, иметь более 3500 баллов», — говорится в сообщении.

Также при выполнении всех вышеуказанных условий 3 мая с 10 до 14 нужно успеть первыми ввести промокод POBEDA2018.