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300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы раздадут самым активным москвичам
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300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы раздадут самым активным москвичам 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Самым деятельным пользователям проекта «Активный гражданин» в столице раздадут 300 билетов на генеральную репетицию Парада Победы, сообщается в Twitter-аккаунте проекта.
«Билеты на генрепетицию Парада Победы ждут самых активных! В этом году их всего 300, и для получения билета необходимо: быть активным гражданином года, быть хотя бы дважды активным гражданином месяца в 2018, иметь более 3500 баллов», — говорится в сообщении.
Также при выполнении всех вышеуказанных условий 3 мая с 10 до 14 нужно успеть первыми ввести промокод POBEDA2018.
Генеральная репетиция Парада Победы запланирована на 6 мая в Москве.
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