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Поставки электроэнергии на завод «Русала» в Швеции пока будут продолжаться
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Поставки электроэнергии на завод «Русала» в Швеции пока будут продолжаться 

Прайм 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Поставки электроэнергии на шведский алюминиевый завод "Русала" — Kubal, пострадавший из-за санкций США против российских бизнесменов, будут временно продолжаться, сообщило в среду Радио Швеции SR со ссылкой на поставщика электроэнергии — шведское подразделение концерна EON.
"Русал" в начале апреля попал под санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан и компаний, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Первоначально срок завершения всех действующих контрактов и прекращения взаимодействия с «Русалом» был установлен до 5 июня. Однако затем OFAC (департамент минфина США по контролю за иностранными активами) продлил его до 23 октября и заявил, что США могут и вовсе снять санкции с «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
Принятое в Швеции решение по поставкам электроэнергии объясняется этой отсрочкой санкций.
"Это означает, что Kubal сможет на определенный период продолжать свою деятельность. В то же время хотела бы пояснить, что решение по поставкам — краткосрочное", — сказала радиостанции представитель подразделения EON Анн-Нина Финне.
Поясняется, что это решение компания EON приняла как владелец сетей после того, как Kubal лишился доступа к бирже электроэнергии Nord Pool. Доступ завода к покупке электроэнергии на бирже был приостановлен 18 апреля из-за нарушения правил клиринга. При этом Nord Pool не объясняла, какие именно правила были нарушены.
Отмечается, что решение о поставках электричества на завод принято с учетом правил EON на такие случаи, и что поставки будут для Kubal дороже обычных.
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