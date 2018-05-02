Тело женщины отнесло за ночь на 40 километров: подробности трагедии на «Оленьих ручьях»

30 апреля на «Оленьих ручьях» погибла туристка, которая путешествовала по реке в компании сплавщиков. Как рассказал E1.RU представитель МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полиция установила личность погибшей — это 37-летняя жительница Екатеринбурга по имени Вера.

— Сообщение в органы внутренних дел поступило в 14:40 30 апреля от местного рыбака, который в реке Серга в районе деревни Аракаево обнаружил тело женщины, — рассказал Валерий Горелых . — Место, где она была обнаружена, находится в 40 километрах от того места, где остановилась группа туристов в «Оленьих ручьях». Вероятно, на реке очень сильное течение, раз тело отнесло на такое расстояние за ночь. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа териториального ОВД под руководством подполковника Наговицына и наш коллега из регионального следственного комитета Алексей Катаев.

До этого, ночью 30 апреля в 2:45 в службу 112 сообщили, что из лагеря в «Оленьих ручьях» ушла в неизвестном направлении женщина и не вернулась. К поискам подключились и сотрудники полиции, и самого парка, и специалисты МЧС

Когда тело женщины извлекли, стало понятно, что внешних признаков насильственной смерти нет. Причина смерти будет известна завтра, после проведения судмедэкспертизы, — добавил Валерий Горелых.

Валерий Горелых напомнил, что о любом подобном походе необходимо сообщать представителям МЧС. И что бы ни произошло, ночью уходить из лагеря следует крайне осторожно: в кромешной темноте заблудиться гораздо проще. При регистрации в МЧС специалисты всегда проведут инструктаж, чтобы туристы не попали в непредвиденную ситуацию.

— В том районе, где остановились отдохнуть туристы, есть и красивые скалы, и опасные обрывы, поэтому, что конкретно произошло, будет установлено в ходе расследования, — подытожил Валерий Горелых.