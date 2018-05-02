Улыбаемся глазами: ошибки, мешающие хорошо выглядеть на фото

В современном мире люди постоянно фотографируются и всем без исключения хочется выглядеть удачно на снимке, но не у всех это получается. Известные фотографы и модели дали несколько советов как исправить распространенные ошибки, которые мешают красивому снимку.

Выгодный ракурс

Все модели знают наиболее выгодные для себя ракурсы съемки и пользуются ими для получения удачных фото. Следует попробовать сфотографировать себя со всех углов, а потом проанализировать полученные фото и выбрать те позы, которые вышли наиболее удачно и использовать их в дальнейшем. Улыбка глазами

Есть локации, когда широкая улыбка будет выглядеть неуместно, поэтому Тайра Бэнкс советует в таких случаях улыбаться глазами. Для этого приема нужно слегка опустить подбородок и немного прищуриться, приподнимая брови, что помогает лицу выглядеть более выразительно. Искусственность

Для получения живого и приятного фото нельзя излишне стараться перед фотокамерой, иначе снимок выйдет сухим и постановочным. Если расслабиться и показать эмоцию не получается, можно попросить фотографа больше снимать в перерывах. Неуверенность в себе

О неуверенном человеке говорит его поза, осанка, умение подать себя и даже мимика. Это отчетливо видно на фотографиях, поэтому, чтобы получить действительно красивые снимки, стоит раскрепоститься, расслабить все мышцы и довериться фотографу. Свет

Даже самое привлекательное лицо можно состарить или сделать менее миловидным с помощью света. Наиболее подходящим для фото является естественный источник рассеянного освещения, например, солнечный свет поутру или на закате, а холодность энергосберегающих ламп лишь добавит непривлекательных теней на лице.]]>