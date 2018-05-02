Генеральная уборка с GearBest: распродажа роботов-пылесосов ILIFE

Чистота — залог здоровья, и речь в этой поговорке не только о личной гигиене, но и жилища. Но современный ритм жизни не всегда оставляет время на уборку, так что ее давно уже пора доверить профессионалам своего дела — умным пылесосам от ILIFE, которые сделают всю работу за вас, и которые сейчас предлагаются с большой скидкой в GearBest. Акция на все перечисленные товары имеет ограничения по сроку проведения и количеству экземпляров: по 100 шт. каждой модели.

Робот-пылесос ILIFE V7S Pro при заказе в GearBest обойдется вам в $160 по промо-коду «LT2018428RU7» с бесплатной доставкой по России . Скидка распространяется на версию в цвете «розовое золото» с европейской вилкой, так что покупать переходник вам не придется. В стоимость входят: сам пылесос, пульт ДУ, зарядная станция, две ААА-батарейки для пульта, емкости для мусора и воды, а также щетки и тряпки для сухой и влажной уборки. Богатый комплект поставки дополнен широким набором функций: фактически, пылесос может без вашего участия пропылесосить всю квартиру, самостоятельно строя маршрут с учетом стен и иных препятствий. Пульт потребуется лишь для того, чтобы направить робота в нужную часть помещения без промедлений. Батареи емкостью 2500 мАч ему хватает на 140 минут работы, после чего он сам отправится на базу для подзарядки.

Также в акции участвует робот-пылесос ILIFE V5 — его цена с купоном «LT2018428RU14» составит $120, и он окрашен в серебристый цвет. Данная модель работает 120 минут на одном заряде аккумулятора и тоже может выполнять свои функции полностью самостоятельно. От старшего V7 Pro данный аппарат отличается в первую очередь меньшей площадью уборки на одном заряде аккумулятора. Скидка на оба пылесоса действует уже сейчас, так что проходите и заказывайте отличного домашнего помощника, который сэкономит вам немало свободного времени, по очень выгодной цене!