Еврокомиссия сообщила, на ком сэкономит в следующий бюджетный период 

Следующий семилетний бюджетный цикл в Евросоюзе будет подчиняться новым реалиям. Во-первых, Великобритания, как ожидается, будет платить членские взносы до окончания текущего цикла в 2020 году, а дальше уже не 28, а 27 стран будет вносить в него деньги. Во-вторых, средства теперь будут распределяться не только исходя из уровня дохода на душу населения — пострадавшие от миграционного кризиса страны юга Европы хотят больше денег, значительных финансовых вливаний потребует возрастающая роль оборонных механизмов Евросоюза. Неудивительно, что суммарный объем обязательств в будущем бюджете будет почти на 200 миллиардов больше, чем в нынешнем.
А поскольку бюджет не резиновый, если кто-то получит больше, то кому-то другому достанется меньше. Кому именно? Ответ на этот вопрос дал накануне евродепутат от Польши, бывший еврокомиссар по финансам Януш Левандовски. Он напомнил, что «два последних бюджета были проявлением солидарности с востоком Европы, с новыми членами, а теперь у нас будет бюджет солидарности с югом», и пообещал миллиардные потери для Польши. Дело в том, что одним из способов сэкономить может стать привязка выплат из бюджета к соблюдению страной-членом норм ЕС. Прослеживается явный намек на Польшу (крупнейшего получателя средств из структурных и сельскохозяйственных фондов союза), в отношении которой в ЕС начата процедура в рамках санкционной статьи 7 Договора о ЕС. Кроме того, по словам еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, которого цитирует Deutsche Welle, Еврокомиссия запланировала сокращение ассигнований на нужды фермеров и структурные реформы. Это также станет серьезным ударом по польскому бюджету.
Тем временем
Залатать дыры в бюджете в ЕК попытаются при помощи введения прямого налога в бюджет ЕС, который до настоящего времени состоял только из взносов государств-членов. Кроме того, Эттингер призвал все 27 стран увеличить свои взносы. Например, Германии, как крупнейшему плательщику в бюджет союза, предложено дополнительно увеличить свои взносы на 3,5-4 миллиардов евро в год.
Проект бюджета уже раскритиковали не только в Польше, но и в Швеции и в Голландии. Теперь предложения Еврокомиссии будут обсуждать страны— члены и депутаты Европарламента. Они должны быть утверждены в 2020 году Европарламентом и Советом ЕС. Годовые бюджеты ЕС в этот период должны будут приниматься строго в рамках семилетнего перспективного бюджета ЕС, в соответствии с заложенными в нем принципами.