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Глава МИД Германии: свобода прессы является фундаментом демократического общества
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Глава МИД Германии: свобода прессы является фундаментом демократического общества 

ТАСС 39 минут назад
БЕРЛИН, 2 мая. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул важность обеспечения свободы прессы и значение СМИ в жизни демократического общества.
"Свобода прессы везде является фундаментом демократического общества", — заявил он в среду в преддверии отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. Маас указал на то, что «по всему миру неудобных журналистов арестовывают, с ними жестоко обращаются и их убивают, критические СМИ подвергают цензуре, их преследуют и запрещают».
"За последние дни снова несколько журналистов были осуждены на многолетние сроки, потому что они выполняли свою работу", — заметил министр, не уточнив, представители каких СМИ имеются в виду. «Мы благодарны всем тем, кто в сложнейших условиях и порой рискуя своей жизнью выполняет важнейшую задачу для общества», — подчеркнул Маас.
Министр заверил, что Германия и впредь в разных инстанциях, в том числе в Совете по правам человека, в ОБСЕ, будет выступать в защиту прав человека, в том числе свободы прессы.
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