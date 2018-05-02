Глава МИД Германии: свобода прессы является фундаментом демократического общества

БЕРЛИН, 2 мая. / ТАСС /. Глава МИД ФРГ Хайко Маас подчеркнул важность обеспечения свободы прессы и значение СМИ в жизни демократического общества.

"Свобода прессы везде является фундаментом демократического общества", — заявил он в среду в преддверии отмечаемого 3 мая Всемирного дня свободы печати. Маас указал на то, что «по всему миру неудобных журналистов арестовывают, с ними жестоко обращаются и их убивают, критические СМИ подвергают цензуре, их преследуют и запрещают».

"За последние дни снова несколько журналистов были осуждены на многолетние сроки, потому что они выполняли свою работу", — заметил министр, не уточнив, представители каких СМИ имеются в виду. «Мы благодарны всем тем, кто в сложнейших условиях и порой рискуя своей жизнью выполняет важнейшую задачу для общества», — подчеркнул Маас.