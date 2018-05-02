Фантастический рекорд Линь Пэна: как на плоту выжить 133 дня в открытом океане

5 апреля 1943 года бразильские рыбаки обнаружили в прибрежных водах плот. На нём был китаец, матрос британского флота Линь Пэн. Он 133 дня провёл в открытом океане и установил рекорд пребывания человека в экстремальных условиях.

Сказать, что ничего не предвещало беды, конечно, нельзя. Шёл 42-ой год. Британия была в состоянии войны с Германией , поэтому торпедирование корабля «Бенломонд» немецкой подлодкой U-172 не назовешь несчастным случаем. Из 49 членов экипажа после затопления судна в живых остался только один. Его звали Линь Пэн.

Линь Пэн не растерялся, оказавшись за бортом не растерялся, оказавшись за бортом. Он вообще не привык отчаиваться. Во многом именно это определило то, что он в итоге остался жить. Через два часа плавания ему удалось найти среди обломков спасательный плот. Находка была по-настоящему счастливой, особенно учитывая тот факт, что немцы после торпедирования ещё и проверяли океан на предмет выживших британцев.

На плоту был небольшой объем провианта. Это спасло Линь Пэна только на очень непродолжительное время. Надо отдать должное моряку — он не стал набрасываться на еду и воду и предаваться безмятежному сибаритству. Продукты и вода были им пересчитаны и распределены по приемам пищи. Еды и воды, даже при самом экономном потреблении, хватило только на месяц.

Линь Пэн понимал, что продукты и вода рано или поздно закончатся, поэтому с первого дня своей «робинзонады» он начал готовить инвентарь для сбора дождевой воды и ловли рыбы. Растянул над плотом тент, из нитей веревки, найденной на плоту, сделал леску; из гвоздя и проводов от фонарика — крючки; из металла от консервной банки — нож, которым разделывал пойманную рыбу. Интересный факт: Линь Пэн не умел плавать, поэтому все время был привязан к плоту.

Рыбы Линь Пэн ловил очень немного, но заботился о её сохранности — вялил на веревках, растянутых над палубой своего «корабля». На протяжении ста дней его рацион составляла одна рыба и вода. Иногда за бортом попадались водоросли, потребление которых не дало Линь Пэну заболеть цингой.

Горькая ирония рекордного плавания Линь Пэна в том, что он мог быть спасен несколько раз. Однажды его не стали брать на борт грузового судна только потому, что он китаец. Потом его заметили американские ВМФ и даже бросили ему спасательный буй, но разразившийся шторм не дал американцам завершить спасательную миссию. Кроме того, Линь Пэн видел несколько немецких субмарин, но обращаться к ним за помощью по понятным причинам не стал.

В апреле 1943 года Линь Пэн заметил, что цвет воды изменился, а в небе начали то и дело стали появляться птицы. Он понял, что находится в прибрежной зоне, а значит его шансы на успех многократно увеличились. 5 апреля он был найден бразильскими рыбаками, которые сразу доставили его в больницу.

Удивительно, но Линь Пэн после своего путешествия мог передвигаться самостоятельно. Он потерял за время вынужденной «робинзонады» всего 9 килограмм. Для сравнения: Алан Бомбар, 65 дней пробывший в океане в ходе эксперимента по возможностям выживания человека, похудел за это время на 25 кг, уровень эритроцитов и гемоглобина у него граничил со смертельным, у него было выявлено серьёзное расстройство зрения, ногти на пальцах ног выпали, вся кожа покрылась сыпью. Линь Пэн вышел из своей тяжелейшей экспедиции с меньшими потерями.