Рубль упал в ожидании решения о ставке ФРС США

Рубль падает на Московской бирже , соответственно доллар и евро растут, пока, правда, незначительно. Американская валюта подросла на 36 копеек и достигла отметки в 63 рубля 33 копейки. Курс евро поднялся на 10 копеек и составил 76 рублей 17 копеек.

Как полагают аналитики, снижение курса рубля к доллару и евро объясняется падением мировых цен на нефть. Оно произошло накануне на фоне неопределенности в отношении иранской проблемы.

Пересмотреть соглашение по ядерной программе США должны к 12 мая. Если Америка возобновит санкции против Ирана , экспорт нефти оттуда будет ограничен. Рубль находится под давлением в преддверии ожиданий новостей из Америки о решении ФРС по ставке, полагает независимый аналитик Дмитрий Степанов

— На самом деле, инвесторы действительно продают рубль на фоне подешевевшей нефти. Нефть упала, и соответственно валюты сырьевые и не только, российский рубль в такой ситуации продается. В целом ситуация у нас такова, что сегодня мы узнаем решение ФРС по ставке. Это соответственно новости США, и это тоже очень такой важный момент, наверное, даже более важный, чем нефть. На фоне ожиданий ставки всегда инвесторы выявляют такую высокую аккуратность и продают активы, соответственно рубль здесь тоже по этой причине находится под таким сильным давлением. Инвесторы ищут в последние несколько торговых сессий некую точку опоры. Раньше эта точка опоры была в районе 56-57 рублей за доллар. Сейчас ее нет. У нас есть на рынке некая турбулентность.

— Можно говорить о том, что в ближайшее время рубль продолжит падение?

— Скорее он будет пытаться находить некую точку опоры, которая находится между отметками 60 рублей и текущей 63-64. Скорее всего, рубль попробует укрепиться, потому что таких вот серьезных тенденций для укрепления в последнюю неделю он не предпринимал. Возможно, попытается зайти к отметке в 60 рублей за доллар, например, если у нас санкционный, так называемый, фон будет относительно спокойным. Рубль может укрепиться, расти валюта, наверное, сильно в ближайшее время не будет.

На фоне общего падения на Московской бирже выгодно выглядели глобальные депозитные расписки En+ Олега Дерпаски. Утром они подскакивали на 11%. Растут, правда умеренно, и акции «Русала»

Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БК Сбережения» «США уже намекало на то, что может немножко смягчить санкции против „Русала“, если Дерипаска ослабит контроль в компании, но частично управление срока выхода из бумаг связано не столько с заботой о „Русале“, сколько с заботой о международных инвесторах, многие из которых застряли в этих акциях „Русала“, поэтому я думаю, что Минфин США скорее хочет дать возможность этим инвесторам, дать дополнительные преимущества с тем, чтобы по более высокой цене выйти из „Русала“. Глобальные депозитарные расписки — это инструмент, который выпущен на Московской бирже, который, по сути, является аналогом акций „Русала“. Просто на Московской бирже торгуется не акция, а именно глобальные депозитарные расписки. Мне кажется, что инвесторы достаточно оптимистично смотрят на перспективы роста компаний в связи с тем, что все-таки есть большие надежды, что санкции хотя бы частично будут смягчены. Минфин США уже выражал готовность к такому смягчению санкций, но другой вопрос, что устроит Минфин США? Их устроит формальное сокращение Дерипаски доли в компании или все-таки Минфин США хочет, чтобы Дерипаска утратил реальный управленческий контроль над компанией? Пока вот это остается неизвестным, но и поэтому, мне кажется, перспектива акций во многом будет зависеть от того, что конкретно замышляет Минфин по поводу „Русала“.

Российский миллиардер Олег Дерипаска и его компании „Русал“, En+ и ГАЗ 6 апреля попали под новые американские санкции. Группа Дерипаски En+ владеет 48% „Русала“, крупнейшего производителя алюминия в России

Сам бизнесмен уже заявил, что для смягчения санкций готов отказаться от контрольного пакета акции и выйти из совета директоров, но, по словам представителя Минфина США, даже смена состава собственников „Русала“ не гарантирует снятия санкций с компании.