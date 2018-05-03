3 мая в Пскове изменят движение автобусов из-за проведения эстафеты

Движение в центре Пскова сегодня, 3 мая, будет изменено в связи с проведением легкоатлетической эстафеты. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в период с 13.30 до 16.00 будет прекращено движение автотранспорта по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул. Гагарина, ул. Гагарина, ул. Я. Фабрициуса от ул. Ю. Гагарина до пл. Победы, ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Победы, ул. Гражданской от Октябрьского проспекта до ул. Я. Фабрициуса, ул. Кузнецкой от пл. Победы до Октябрьского проспекта.

В качестве объездов предлагаются: ул. Л. Толстого, ул. К. Маркса (направление движения от Псковского железнодорожного вокзала) ул. М. Горького, мост им. 50-летия Октября), ул. 128-й Стрелковой дивизии (направление к железнодорожному вокзалу).

Кроме того, в этот промежуток времени будет запрещена остановка транспортных средств по маршруту эстафеты (Октябрьский пр., ул. Гагарина, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Кузнецкая, ул. Гражданская).

Движение автобусов городских маршрутов в период с 14.30 до 16.00 будет осуществляться по измененной схеме.

Так, автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии и далее до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 8 из Корытово следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 19 от остановки «Цементный склад» следует до пл. Героев — Десантников (с разворотом), через Дамбу, ул. М. Горького до Рижского проспекта.