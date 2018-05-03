Жители Кемерова проголосовали за праздничный салют 9 мая 

Власти Кемерова подвели итоги онлайн-голосования на сайте мэрии областного центра по вопросу о проведении праздничного салюта на 9 мая. Напомним, ранее было объявлено, что из-за трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в столице Кузбасса будут отменены все праздничные увеселительные мероприятия на майские праздники. 3 мая в городе отметили 40 дней с момента гибели на пожаре в торговом центре 60 человек, в том числе более 40 детей. В связи с трагедией, в Кемерово в этом году отказались от праздничной демонстрации на 1 мая и планировали отказаться от праздничного фейерверка на 9 мая. Но к руководству города и области обратились совет ветеранов и некоторые общественные организации, которые попросили не лишать горожан салюта в честь Великой Победы. После этого на сайте администрации Кемерова начался опрос горожан по данной теме. В четверг стало известно, что всего на сайте мэрии проголосовали 3886 человек, из которых 57,62% высказались за проведение салюта. Еще 16,83% одобрили запуск светящихся шаров, а 18,35% заявили, что в этом году лучше ничего подобного не проводить. Мнение еще 7,21% горожан осталось неизвестным. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв с удовлетворением отметил, что мнение большинства горожан совпадает с его позицией. «Понимая и принимая во внимание все аргументы, тем не менее, глубоко убеждён, что салют необходим. Нужен как дань памяти всем, кто отдал свои жизни во имя Победы. Как символ, сплотивший целые поколения. Как знак нашей благодарности за мирное небо над головой и за спасённые жизни», — сообщил Сергей Цивилев в соцсети. По предварительной информации, праздничный салют в Кемерове состоится в районе Университетского моста вечером 9 мая.
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