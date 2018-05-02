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Финляндию стёрли с лица земли
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Финляндию стёрли с лица земли 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Пользователи сайта Reddit.com под ником Raregan усомнился в существовании Финляндии. Он утверждает, что её придумали для того, чтобы скрыть секретный российско-японский договор о квотированном вылове рыбы. А ловить её планировалось в том месте, которое все считают Финляндией.
Это уже не первый раз, когда интернет-пользователи сомневаются в существовании стран. В прошлом году на Facebook появился пост о том, что Австралия на самом деле является «виртуальной» страной.
Кроме того, летом прошлого года с лица земли также стёрли итальянский район Молизе, сообщает Life.ru. А в Бразилии обсуждали возможно существующий «забытый штат Акри», где всё ещё могут жить динозавры.
Теория о «виртуальных» странах считается одним из самых старых мемов интернета, о нём стало известно ещё в 1993 году.
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