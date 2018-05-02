В НАТО испугались роста потенциала российского флота 

Страны Североатлантического альянса и в первую очередь США обеспокоены ростом потенциала Северного и Черноморского флота России, заявил военно-политический источник в Брюсселе.
«Первый обеспечивает доступ России в северную часть Атлантического региона, второй — в Средиземноморье», — передает его слова РИА «Новости».
Отметим, что НАТО продолжает наращивать военное присутствие у российских границ. В частности, в среду стало известно, что в Черное море вошла группа боевых кораблей НАТО.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что мог бы противопоставить российский флот американским ВМС.