В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт «картами»

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии предложили заменить ямочный ремонт гарантийных участков дорог технологией нарезания карт. Как сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртской Республики, с таким предложением выступил председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Технология ремонта картами заключается в том, что поврежденный участок дорожного покрытия удаляется (вырезается при помощи специального оборудования), и это место заполняется асфальтобетонной смесью.

Глава регионального дорожного ведомства Алексей Горбачев предложение поддержал.

«Если две ямы рядом просто заделывают, то они со временем все равно начнут разрушаться и в итоге сойдутся в одну. Модуль упругости у такого покрытия уже совсем другой получается. Мы посмотрим с юристами, какие инструменты применить для воздействия на подрядчика в таких ситуациях», — отметил он.

Активисты «Автомобильной Удмуртии» обследовали 70 участков дорог, отремонтированных за последние 4 года. В число проинспектированных участков вошли и те, которые привели в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». К 37 объектам из списка нареканий у проверяющих не возникло. Замечания по остальным зафиксированы и подкреплены фотографиями.