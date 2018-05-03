Где не будет света в Оренбурге 4 мая?

4 мая в Оренбурге с 9.00 до 17.00 не будет электричества по улицам: пр. Дзержинского (№ 32), Рыбаковской (№ 62), Пролетарской (№ 118-142, 91, 101-103), Парижской коммуны (№ 63), Григорьева (№ 64-66, 65-73), Островского (№ 19), Ташкентской (№ 16-30а, 23а-41), Степной (№ 20-42, 21-43), Маяковского (№ 24-42, 46-50, 21-51), Цвиллинга (№ 31-35), Попова (№ 22-38, 27-39), Туркестанской (№ 102а-154), Хлебородной (№ 45, 47, 28-32), Красногорской (№ 127-163, 84-104), Нежинской (№ 34-40, 31-33), Ноябрьской (№ 44), Родимцева (№ 14, 14/1,16,18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20/1), Илекской (№ 42-76), Сумской (№ 54-90, 53-73), Новосёлов (№ 51), Сахалинской (№ 5-13, 8-12), Хабаровской (№ 52, 53, 55а), Курильской (№ 9-37, 2-8), Расковой (№ 69, 83-87), Расковой 3 проезду (№ 1-34), 16 линия (№ 14 пристройка), пер. Дальнему (№ 35). Также с 10.00 до 17.00 часов свет отключат в п. Пригородный, п. Городище, п. Благословенка, п. Холодные Ключи, п. Чебеньки. 4 мая с 10.00 — 5 мая до 17.00 без электроэнергии останутся жители п. Городище.